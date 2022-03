PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Neymar może latem trafić do Premier League. Choć taki transfer byłby bardzo kosztowny, Manchester City monitoruje sytuację napastnika Paris Saint-Germain, który nosi się z odejściem.

Neymar przed rokiem przedłużył swoją umowę z Paris Saint-Germain, ale ostatnie wydarzenia sprawiły, że Brazylijczyk rozważa odejście z klubu

Jego transfer nie byłby łatwy do przeprowadzenia z powodu ceny, jakiej oczekuje francuski klub oraz wysokiej pensji samego gracza

Sytuację 30-latka monitoruje jednak Manchester City. Wielkim fanem talentu napastnika jest Pep Guardiola

Pep Guardiola spełni marzenie i będzie trenować Neymara?

Jeszcze niespełna rok temu wydawało się, że przyszłość Neymara jest niczym otwarta księga. W maju zakończyła się długa saga związana z jego pozostaniem na Parc des Princes. Ostatecznie, po długich negocjacjach, Brazylijczyk podpisał nowy kontrakt z Paris Saint-Germain. Umowa połączyła 30-latka z francuskim klubem do czerwca 2025 roku.

Wygląda jednak na to, że były gwiazdor Barcelony może ponownie poszukać “ucieczki” z Paryża. Zawstydzające odpadnięcie z Realem Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów sprawiło, że Neymar został wygwizdany przez własnych fanów podczas domowego spotkania w Ligue 1. Wszystko to sprawia, że Brazylijczyk ma nosić się z odejściem. Sondował już możliwość powrotu do stolicy Katalonii, ale ze względu na problemy finansowe klubu oraz jego wrogie relacje z PSG, do takiego transferu najprawdopodobniej nie dojdzie. 30-latek może jednak trafić do innego trenera, nierozerwalnie powiązanego z Blaugraną.

Podobno bowiem Manchester City sonduje możliwość sprowadzenia Neymara latem. Mistrzowie Anglii zdają sobie sprawę, jak drogie byłoby to przedsięwzięcie, dlatego podchodzą do sprawy ostrożnie. Nie jest jednak tajemnicą, że Pep Guardiola jest wielkim fanem talentu Brazylijczyka, którego wielokrotnie chwalił. W podobnym tonie wypowiadał się również choćby Kevin De Bruyne.

Neymar w tym sezonie rozegrał 20 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich pięć bramek i tyle samo asyst. Portal Transfermarkt wycenia go na 90 milionów euro.

