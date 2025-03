Neymar nie jest celem kolejnego giganta. Już nie tylko Barcelona

Neymar nie jest celem transferowym dla Bayernu Monachium. To kolejny klub, który nie jest przekonany do Brazylijczyka po Barcelonie, o czym poinformował Florian Plettenberg ze "Sky Sports DE".

Foto Arena LTDA/Alamy Na zdjęciu: Neymar

Bayern Monachium nie chce Neymara

Neymar po powrocie do Brazylii znów myśli o tym, aby jeszcze raz spróbować swoich sił w Europie. Od jakiegoś czasu trwają intensywne spekulacje na temat powrotu skrzydłowego do Barcelony. Sam 33-letni zawodnik jest mocno zdeterminowany do tego, aby jeszcze raz wystąpić w koszulce Dumy Katalonii, ale sam klub nie jest do końca przekonany co do tego pomysłu.

Równolegle pojawiły się także pogłoski, że na braku zdecydowania Barcelony skorzystać może inny europejski gigant, a mianowicie Bayern Monachium. To właśnie władze Die Roten miałyby zainteresowane transferem Neymara, ale okazuje się, że nie było w tym zbyt wiele prawdy. Według informacji przekazanych przez Floriana Plettenberga ze “Sky Sports DE”, Neymar nie jest celem transferowym Bayernu Monachium. To więc najpewniej oznacza brak transferu do wielokrotnego mistrza Niemiec.

Neymar w tym sezonie rozegrał dla Santosu, do którego wrócił kilka miesięcy temu, dziewięć spotkań, w których zdobył trzy bramki oraz zanotował trzy asysty. Znów głośno o reprezentancie Brazylii zrobiło się wówczas, gdy ten otrzymał powołanie do kadry po sporej przerwie oraz gdy zdobył cudownego gola z rzutu rożnego. Obecnie serwis “Transfermarkt” wycenia gwiazdora na 15 milionów euro.

