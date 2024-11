Neymar chce hitowego ruchu. Miałby znów zagrać z Messim!

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar znów zagra z Messim i Suarezem?

Neymar postawił w 2023 roku na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej. Al-Hilal przeprowadziło hitowy transfer warty aż 90 milionów euro. Brazylijczyk zaliczył raptem kilka występów, a później nabawił się bardzo poważnej kontuzji, która wypisała go z gry do końca sezonu. Gwiazdor naderwał więzadła krzyżowe, przez co pauzował ponad rok.

Do gry Neymar wrócił 21 października 2024 roku. W kolejnych meczach nie znalazł się jednak w kadrze Al-Hilal. Media spekulują na temat jego przyszłości i sugerują, że czas w Arabii Saudyjskiej jest już policzony. Nie wydaje się jednak, aby Neymar miał szanse wrócić do Europy. Swego czasu pisano o ewentualnym transferze do Barcelony, lecz w jej sytuacji finansowej byłby on zwyczajnie nieopłacalny.

Zainteresowanie Neymarem wykazują dwie ekipy – amerykańskie Inter Miami oraz brazylijski Santos, gdzie ten grał przed przenosinami do Barcelony. Szef Santosu zapewnia, że powrót 32-latka dojdzie do skutku, ale nie jest to oczywiście jeszcze przesądzone. Za realną opcję uchodzi przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych i gra u boku Leo Messiego oraz Luisa Suareza, z którymi Neymar tworzył fenomenalny tercet w barwach Dumy Katalonii. “Daily Star” informuje, że sam gwiazdor liczy na taki ruch. Kontrakt Neymara z Al-Hilal obowiązuje do połowy 2025 roku. Inter oraz Santos spodziewają się więc transferu bezgotówkowego.