Newcatle podjęło decyzję. Chcą sprzedać doświadczonego zawodnika

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Trzy potencjalne kierunki dla Kierana Trippiera

Pomimo dobrej formy Newcastle United, które zajmuje obecnie 5. pozycję w Premier League, menadżer Eddie Howe szuka wzmocnień, by zwiększyć szanse klubu na awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Aby to osiągnąć, Sroki muszą sprzedać kilku zawodników w zimowym okienku, żeby pozyskać środki na transfery.

Jednym z zawodników, którzy mogą opuścić St James’ Park w styczniu jest Kieran Trippier. Doświadczony defensor stracił swoje miejsce w wyjściowej jedenastce. Zawodnik szuka więc nowych możliwości gry w pierwszym zespole.

Według doniesień Anglik bierze pod uwagę hiszpańską La Ligą, saudyjską Pro League i ligą turecką. Po trzech latach spędzonych w Anglii, gdzie odegrał kluczową rolę w odbudowie Newcastle, zawodnik rozważa podjęcie nowego wyzwania w swojej karierze.

Trippier w przeszłości grał już w Hiszpanii, gdzie pozostawił po sobie dobre wrażenie. Pomógł Atletico Madryt zdobyć tytuł mistrzowski w 2021 roku. Kilka klubów z La Ligi monitoruje jego sytuację.

Turecka lub saudyjska liga także są opcją dla 34-letniego lewego obrońcy. Oferują one atrakcyjne warunki finansowe, co może wpłynąć na decyzję angielskiego zawodnika.

W obecnym sezonie Kieran Trippier rozegrał 602 minuty w 14 spotkaniach.

