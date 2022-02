Newcastle zainteresowane bramkarzem Chelsea

PressFocus Na zdjęciu: Kepa Arrizabalaga

Kepa Arrizabalaga znalazł się w kręgu zainteresowań Newcastle United. Popularne Sroki przyglądają się sytuacji bramkarza Chelsea. Zdaniem brytyjskich mediów The Blues są skłonni rozważyć oferty na poziomie 50 mln funtów.

27-letni golkiper na Stamford Bridge trafił cztery lata temu. Chelsea zapłaciła za niego 72 mln euro. Do tej pory jest to rekordowa kwota wydana za bramkarza. Mimo to ostatnie dwa sezony Kepa spędził w roli rezerwowego przegrywając rywalizację w bramce z Edouardem Mendy.

Zdaniem brytyjskiej prasy klub z Londynu może zdecydować się latem na sprzedaż swojego golkipera. The Blues ponoć są skłonni również rozważyć opcję wypożyczenia z obowiązkiem wykupu.

Newcastle United bacznie przygląda się sytuacji Kepy w Chelsea. Sroki poszukują wzmocnienia między słupkami, ale w przypadku tego zawodnika będą musieli stawić czoła klubom z Primera Division. Nieoficjalnie mówi się, że bramkarz jest zainteresowany powrotem do ojczyzny.

Menedżer Srok, Eddie Howe jest zadowolony z postawy obecnego bramkarza Newcastle Martina Dubravki, jednak władze klubu chcą wzmocnić zespół i zwiększyć konkurencję wewnątrz drużyny oraz stworzyć większą głębię składu.

Kepa zachował w tym sezonie siedem czystych kont w trzynastu spotkaniach. Trzykrotnie pomógł The Blues zwyciężyć w rzutach karnych w rozgrywkach pucharowych.

