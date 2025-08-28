Newcastle United wreszcie sprowadza następcę Alexandra Isaka. Ma być nim Nick Woltemade ze Stuttgartu. Florian Plettenberg jako pierwszy poinformował o szczegółach hitowego transferu.

fot. ddp media GmbH Na zdjęciu: Nick Woltemade

Woltemade za Isaka? Newcastle dogadało wymarzony transfer Bayernu

Newcastle United od tygodni ma problemy z największą gwiazdą. Alexander Isak zażyczył sobie transferu do Liverpoolu i odmawia powrotu do drużyny. Sroki do tej pory odrzucały propozycje The Reds, przekonując, że to tego rozstania na pewno nie dojdzie. W międzyczasie prowadziły poszukiwania następcy Szweda, starając się o wielu kandydatów. Przymierzani na St. James’ Park byli chociażby Hugo Ekitike, Nicolas Jackson czy Benjamin Sesko. Wygląda na to, że nową gwiazdą Newcastle United zostanie natomiast Nick Woltemade, o którego od dawna zabiegał Bayern Monachium.

Niemiecki gigant nie mógł się dogadać ze Stuttgartem w kwestii finansowe, więc odpuścił temat. Sytuację wykorzystało za to Newcastle United, które ruszyło po Woltemade i błyskawicznie doszło do porozumienia. Florian Plettenberg jako pierwszy ujawnił szczegóły hitowej transakcji. Niemiecki napastnik ma kosztować w sumie 90 milionów euro, a w tę kwotę wchodzi 85 milionów euro podstawy oraz 5 milionów euro w ramach bonusów.

Woltemade pożegnał się już z kolegami z drużyny i rusza na podbój Premier League. Niebawem zamelduje się na Wyspach Brytyjskich, gdzie przejdzie testy medyczne i zwiąże się umową z Newcastle United.

🚨💥 EXCLUSIVE | Nick #Woltemade to Newcastle – DONE DEAL!



Full agreement with Stuttgart: €85 million fixed fee plus €5 million in add-ons. #NUFC



The player is on his way and has already said goodbye to the squad.@berger_pj @_dennisbayer @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/4DbDRM5qKz — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 28, 2025

Być może ten ruch odblokuje przeprowadzkę Isaka do Liverpoolu. Newcastle United może zgodzić się na sprzedaż, jeśli dopnie temat następcy Szweda.