Woltemade za Isaka? Newcastle dogadało wymarzony transfer Bayernu
Newcastle United od tygodni ma problemy z największą gwiazdą. Alexander Isak zażyczył sobie transferu do Liverpoolu i odmawia powrotu do drużyny. Sroki do tej pory odrzucały propozycje The Reds, przekonując, że to tego rozstania na pewno nie dojdzie. W międzyczasie prowadziły poszukiwania następcy Szweda, starając się o wielu kandydatów. Przymierzani na St. James’ Park byli chociażby Hugo Ekitike, Nicolas Jackson czy Benjamin Sesko. Wygląda na to, że nową gwiazdą Newcastle United zostanie natomiast Nick Woltemade, o którego od dawna zabiegał Bayern Monachium.
Niemiecki gigant nie mógł się dogadać ze Stuttgartem w kwestii finansowe, więc odpuścił temat. Sytuację wykorzystało za to Newcastle United, które ruszyło po Woltemade i błyskawicznie doszło do porozumienia. Florian Plettenberg jako pierwszy ujawnił szczegóły hitowej transakcji. Niemiecki napastnik ma kosztować w sumie 90 milionów euro, a w tę kwotę wchodzi 85 milionów euro podstawy oraz 5 milionów euro w ramach bonusów.
Woltemade pożegnał się już z kolegami z drużyny i rusza na podbój Premier League. Niebawem zamelduje się na Wyspach Brytyjskich, gdzie przejdzie testy medyczne i zwiąże się umową z Newcastle United.
Być może ten ruch odblokuje przeprowadzkę Isaka do Liverpoolu. Newcastle United może zgodzić się na sprzedaż, jeśli dopnie temat następcy Szweda.