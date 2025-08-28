Newcastle United dopina szokujący transfer! 90 mln euro za następcę Isaka

19:28, 28. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Florian Plettenberg

Newcastle United wreszcie sprowadza następcę Alexandra Isaka. Ma być nim Nick Woltemade ze Stuttgartu. Florian Plettenberg jako pierwszy poinformował o szczegółach hitowego transferu.

Nick Woltemade
Obserwuj nas w
fot. ddp media GmbH Na zdjęciu: Nick Woltemade

Woltemade za Isaka? Newcastle dogadało wymarzony transfer Bayernu

Newcastle United od tygodni ma problemy z największą gwiazdą. Alexander Isak zażyczył sobie transferu do Liverpoolu i odmawia powrotu do drużyny. Sroki do tej pory odrzucały propozycje The Reds, przekonując, że to tego rozstania na pewno nie dojdzie. W międzyczasie prowadziły poszukiwania następcy Szweda, starając się o wielu kandydatów. Przymierzani na St. James’ Park byli chociażby Hugo Ekitike, Nicolas Jackson czy Benjamin Sesko. Wygląda na to, że nową gwiazdą Newcastle United zostanie natomiast Nick Woltemade, o którego od dawna zabiegał Bayern Monachium.

Niemiecki gigant nie mógł się dogadać ze Stuttgartem w kwestii finansowe, więc odpuścił temat. Sytuację wykorzystało za to Newcastle United, które ruszyło po Woltemade i błyskawicznie doszło do porozumienia. Florian Plettenberg jako pierwszy ujawnił szczegóły hitowej transakcji. Niemiecki napastnik ma kosztować w sumie 90 milionów euro, a w tę kwotę wchodzi 85 milionów euro podstawy oraz 5 milionów euro w ramach bonusów.

POLECAMY TAKŻE

Trofeum Ligi Mistrzów
Wyniki losowania Ligi Mistrzów. Będą wielkie hity!
Lautaro Martinez
Lautaro Martinez trafi do Premier League?! Gigant wykonał ruch
Gian Piero Gasperini
Lewy obrońca Liverpoolu w drodze do Romy. Transfer na ostatniej prostej

Woltemade pożegnał się już z kolegami z drużyny i rusza na podbój Premier League. Niebawem zamelduje się na Wyspach Brytyjskich, gdzie przejdzie testy medyczne i zwiąże się umową z Newcastle United.

Być może ten ruch odblokuje przeprowadzkę Isaka do Liverpoolu. Newcastle United może zgodzić się na sprzedaż, jeśli dopnie temat następcy Szweda.