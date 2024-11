Newcastle straci strzelca? Trzy kluby gotowe wyłożyć 120 milionów

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Alexander Isak na radarze trzech dużych klubów

Alexander Isak to środkowy napastnik, który w sierpniu 2022 roku trafił do Newcastle United z Realu Sociedad. Kosztował wówczas 70 milionów euro. 25-latek zdążył już niejednokrotnie udowodnić, że jest wart takich pieniędzy. Tymczasem serwis Fichajes.net przekazał, że piłkarz może zmienić niebawem pracodawcę.

Źródło twierdzi, że Arsenal, Chelsea oraz Al-Hilal to trzy kluby, które są gotowe pozyskać szwedzkiego napastnika. Każdy z klubów jest podobno gotowy wyłożyć na transakcję 120 milionów euro.

Dla klubu z St. James Park propozycja wymienionych ekip może być z gatunku tych nie do odrzucenia. Isak co prawda ma umowę ważną z Newcastle do końca czerwca 2028 roku. W każdym razie realny scenariusz zakłada, że zawodnik może zmienić pracodawcę znacznie wcześniej. Tym bardziej że Szwed jest typem gracza, który nie tylko może zapewnić zdobywanie bramek, ale tez stwarzanie sytuacji strzeleckich swoim kolegom z zespołu.

Isak w tej kampanii wystąpił jak na razie w 10 meczach. Strzelił w nich cztery gole i zaliczył jedną asystę. W sobotnim starciu z Arsenalem reprezentant Szwecji zdobył jedyną bramkę w spotkaniu, która jak się później okazało była na wagę cennych trzech oczek dla Srok.

