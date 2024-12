Newcastle odpowiedziało Juventusowi ws. transferu pomocnika. Szybka decyzja

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Howe i Tonali

Tonali będzie kontynuował karierę w Newcastle United

Newcastle United, zgodnie z doniesieniami włoskiego “Corriere dello Sport”, nie rozważa sprzedaży Sandro Tonalego w nadchodzącym zimowym oknie transferowym. Co więcej, jeżeli jakikolwiek klub chciałby pozyskać reprezentanta Włoch, musiałby przygotować ofertę przekraczającą 60 milionów euro. Wcześniejsze spekulacje sugerowały, że Juventus mógłby zdecydować się na sprzedaż Kenana Yildiza, aby sfinansować ewentualny transfer pomocnika Srok. Jednak Newcastle jasno wyraziło swoje stanowisko – Tonali nie jest na sprzedaż.

Sandro Tonali, 24-letni pomocnik, dołączył do Newcastle z Milanu w lecie 2023 roku, a w obecnej kampanii zdążył pokazać się z bardzo dobrej strony. Wystąpił w 17 meczach, zdobywając dwie bramki i notując dwie asysty we wszystkich rozgrywkach. Szczególnie wyróżnił się w ostatnich tygodniach, strzelając dublet w meczu EFL Cup, co pomogło jego drużynie awansować do półfinału tych rozgrywek.

Pomimo spekulacji, agent Tonalego również zapewnił, że zawodnik nie rozważa powrotu do Serie A. – Sandro jest szczęśliwy w Newcastle i nie myśli o odejściu – podkreślił w ostatnim wywiadzie. Juventus, który szuka wzmocnień w środku pola, może zatem mieć trudności w realizacji tego transferu.

Dla kibiców Starej Damy to z pewnością rozczarowujące wieści. Sandro Tonali, przed laty błyszczał na boiskach Serie A w barwach Milanu. Tymczasem Stara Dama musi zmienić swoje plany transferować i poszukać innych rozwiązań na rynku.

