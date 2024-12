Juventus znów podbierze Milanowi obrońcę? Idzie śladem Kalulu

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Tomori na celowniku Juventusu

Juventus chcąc wzmocnić defensywę, analizuje różne opcje na rynku. Obok takich nazwisk jak David Hancko z Feyenoordu czy Antonio Silva z Benfiki, uwagę przykuwa Fikayo Tomori. Angielski defensor, który w 2021 roku trafił do Milanu z Chelsea za 35 milionów euro, obecnie traci na znaczeniu w zespole prowadzonym przez Paulo Fonsecę. Portugalski szkoleniowiec wyżej ceni duet Gabbia-Thiaw, a Pavlović jest dla niego pierwszym rezerwowym. To sprawia, że Tomori, mimo kontraktu do 2027 roku i zarobków wynoszących 3,5 miliona euro rocznie, rozważa zmianę otoczenia już w styczniu.

Jak podaje “Tuttosport” Juventus widzi w Tomorim potencjalne rozwiązanie na swoje problemy w defensywie. Transfer miałby odbyć się na zasadzie wypożyczenia, co pozwoliłoby uniknąć dużych kosztów, przynajmniej na początku. Milan jednak niechętnie podchodzi do tego pomysłu, obawiając się sytuacji, w której Tomori w barwach Juventusu stanie się kluczowym graczem, jak miało to miejsce w przypadku Kalulu, który po wypożyczeniu znalazł uznanie na Allianz Stadium.

Anglik rozegrał dla Milanu 156 spotkań, strzelił 7 goli i wygrał mistrzostwo Włoch w 2022 roku, ale jego aktualna rola w drużynie maleje. Juventus, zdając sobie sprawę z tej sytuacji, zamierza wykorzystać okazję, choć transfer nie będzie łatwy do przeprowadzenia. Jeśli Tomori nie trafi do Turynu, alternatywami dla Bianconerich są Hancko, Silva czy gracze z Serie A, tacy jak Ardian Ismajli z Empoli czy Johan Vasquez z Genoi.

