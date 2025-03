Newcastle szuka następcy Isaka. Na radarze gwiazda Serie A

Newcastle chce być gotowe na wypadek jeśli Alexander Isak odejdzie z klubu. Według informacji portalu Give Me Sport na liście życzeń znalazł się Moise Kean z Fiorentiny.

Źródło: Give Me Sport

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Moise Kean przymierzany w miejsce Isaka do Newcastle

Newcastle chce w tym sezonie wywalczyć prawo gry w Lidze Mistrzów. Aktualnie podopieczni Eddiego Howe’a zajmują 6. miejsce w Premier League ze stratą tylko trzech punktów do TOP4. Warto również pamiętać, że dwie ligi otrzymają od UEFA dodatkowe miejsce w najbardziej prestiżowych rozgrywkach europejskich pucharów.

Wysoka forma “The Magpies” to między innymi duża zasługa Alexandra Isaka. Szwed udowadnia, że jest jednym z czołowych napastników w Premier League, czego odzwierciedleniem jest 19 goli w 24 meczach w lidze. Natomiast przyszłość napastnika na St. James Park spowita jest mgłą. O ile włodarze Srok nie chcą sprzedawać piłkarza, tak ewentualny brak awansu do Ligi Mistrzów może ich do tego zmusić.

Isak generuje duże zainteresowanie na rynku transferowym. Snajperem interesuje się m.in. Arsenal, Liverpool i Paris Saint-Germain. W obliczu ewentualnego rozstania Newcastle chce przygotować plan awaryjny, który zakłada transfer nowego napastnika.

Według portalu Give Me Sport jedną z opcji ma być Moise Kean. Reprezentant Włoch błyszczy w Serie A, gdzie w bieżącym sezonie stał się gwiazdą włoskiej ligi. Na swoim koncie ma 15 bramek w 24 meczach, co daje mu 2. miejsce w klasyfikacji strzelców.

Źródło sugeruje, że Kean idealnie pasuje do profilu piłkarza, jakiego szuka Newcastle. Na korzyść 25-latka przemawia również fakt, że poznał już realia gry w Premier League. Latem 2019 roku podpisał kontrakt z Evertonem, lecz wielkiej kariery w The Toffees nie zrobił.