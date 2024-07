Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Anthony Gordon

Anthony Gordon przedłuży kontrakt z Newcastle United?

Anthony Gordon w trwającym okienku jest celem transferowym Liverpoolu. The Reds szukają bowiem wzmocnienia linii ofensywnej, a 23-latek wydaje się bardzo ciekawym kandydatem. Klub z Old Trafford nie ma jednak łatwego zadania, ponieważ Newcastle United chce zatrzymać swojego piłkarza na St James’ Park.

Jak podaje Alex Crook z brytyjskiego portalu “talkSPORT”, włodarze Srok są gotowi zaoferować skrzydłowemu nową umowę, dzięki której zawodnik otrzymałby sporą podwyżkę. Władze The Magpies w ten sposób planują odeprzeć zainteresowanie Liverpoolu, który od jakiegoś czasu kusi lewego napastnika.

Czterokrotny reprezentant Anglii z powodzeniem występuje w barwach zespołu popularnych Srok od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się do Newcastle United za ponad 45 milionów euro z Evertonu. Urodzony w 2001 roku atakujący przed dołączeniem do ekipy The Toffees miał jeszcze okazję grać w akademii Liverpoolu, więc ewentualne przenosiny na Anfield byłyby dla niego powrotem do czerwonej części miasta.

Anthony Gordon w koszulce drużyny z St James’ Park rozegrał łącznie 64 mecze, zdobył 13 bramek i zaliczył 11 asyst. Fachowy serwis “Tranasfermarkt” szacuje wartość rynkową 23-latka na około 60 milionów euro. Wydaje się, że The Reds za angielską gwiazdę musieliby zapłacić jeszcze większe pieniądze.