Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Jan Oblak

Nie Szczęsny, a Oblak? Al-Nassr szuka nowego bramkarza

Al-Nassr po odejściu Davida Ospiny szuka nowego bramkarza. Wydawało się, że do Arabii Saudyjskiej powędruje Wojciech Szczęsny, jednak rozmowy w sprawie tego transferu się przedłużają. Jak podaje hiszpańska gazeta “MARCA”, na liście kandydatów do wzmocnienia pozycji golkipera w zespole z Rijadu jest również Jan Oblak, który na Bliskim Wschodzie mógłby liczyć na ogromne zarobki.

69-krotny reprezentant Słowenii już od jakiegoś czasu jest obserwowany przez Saudyjczyków i najpewniej otrzyma ofertę. Według mediów odejście 31-letniego bramkarza z Atletico Madryt podczas letniego okienka transferowego jest bardzo prawdopodobne. Włodarze Rojiblancos wytypowali już nawet potencjalnego następcę Słoweńca, którym miałby zostać Giorgi Mamardaszwili z Valencii.

Niewykluczone więc, że Jan Oblak w przyszłym sezonie będzie dzielił szatnię z… Cristiano Ronaldo. Przypomnijmy, że reprezentacja Portugalii zmierzyła się ze Słowenią w meczu 1/8 finału Euro 2024.

Doświadczony golkiper w dogrywce obronił rzut karny wykonywany przez CR7, natomiast w konkursie jedenastek musiał uznać wyższość 39-letniej legendy. W ćwierćfinale tegorocznych mistrzostw Europy ostatecznie zameldowali się Portugalczycy, którzy na tym etapie turnieju zagrają z Francuzami.

Jan Oblak między słupkami Atletico Madryt z powodzeniem stoi od lipca 2014 roku, gdy przeprowadził się do stolicy Hiszpanii za 16 milionów euro z Benfiki Lizbona. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 28 milionów euro. Umowa zawodnika z drużyną Los Colchoneros obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.