Como finalizuje duży transfer. Fabregas odegrał kluczową rolę

Assane Diao jest o krok od przeprowadzki z Realu Betis do Como 1907. Kluczową rolę przy tym transferze odegrał Cesc Fabregas - poinformował Fabrizio Romano.

LaPresse / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas i Assane Diao

Assane Diao bardzo blisko przeprowadzki do Como

Cesc Fabregas zakończył karierę piłkarską nieco ponad rok temu i błyskawicznie rozpoczął nowy rozdział. 37-letni Hiszpan na początku był asystentem trenera w Como 1907, a od lipca 2024 roku pełni rolę pierwszego szkoleniowca we włoskim klubie. Beniaminek Serie A pokazuje się z niezłej strony na boiskach włoskiej ekstraklasy, ale głównym celem tego zespołu jest utrzymanie. W tym momencie ekipa Larianich posiada na swoim koncie 18 punktów, zajmuje 15. miejsce w tabeli, mając 4 oczka przewagi nad strefą spadkową.

Como 1907 dokonało bardzo ciekawych transferów podczas letniego okienka, sprowadzając m.in. Pepe Reinę, Sergiego Roberto oraz Nico Paza, którzy wcześniej występowali odpowiednio w Villarrealu, Barcelonie oraz Realu Madryt. Włoski kopciuszek wybrał się na zakupy do Hiszpanii również w zimowym oknie transferowym, o czym poinformował Fabrizio Romano. Włoski dziennikarz ujawnił, że o krok od przeprowadzki na Stadio Giuseppe Sinigaglia jest prawoskrzydłowy Realu Betis, a mianowicie Assane Diao.

Ogromną rolę przy tym transferze podobno odegrał Cesc Fabregas, który odbył rozmowę z 19-letnim zawodnikiem, namawiając go do przenosin na Półwysep Apeniński. Kwota tej transakcji, wliczając wszystkie bonusy, wyniesie ponad 11 milionów euro. To przekonało klub ze stolicy Andaluzji, który potrzebuje pieniędzy jak tlenu, mając ogromne problemy finansowe. Assane Diao, który urodził się w Senegalu, na murawach La Ligi rozegrał łącznie 28 meczów, strzelił 3 gole i zanotował 3 asysty. Hiszpan jest wychowankiem Realu Betis.