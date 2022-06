Pressfocus Na zdjęciu: Luka Jovic

Krzysztof Piątek ponownie zmieni klub. Polaka nie wykupi Fiorentina. Włoski klub prowadzi rozmowy z nowym napastnikiem.

Na półrocznym wypożyczeniu zakończy się przygoda Krzysztofa Piątka z Fiorentiną

Polaka we Florencji zastąpi Serb

Fiorentina chce Lukę Jovicia

Serb ma zastąpić Polaka

Fiorentina jest pewna występów na arenie międzynarodowej po kilku latach przerwy. Włoski klub wystąpi w Lidze Konferencji Europy. Fiołkom w osiągnięciu sukcesów nie pomoże jednak Krzysztof Piątek. Polski napastnik wróci (przynajmniej na chwilę) do Herthy. Fiorentina nie skorzysta bowiem z opcji wykupu 26-latka za 15 milionów euro, chociaż to wydawało się pewne. Do Florencji w miejsce Piątka ma trafić Luka Jovic, który aktualnie reprezentuje Real Madryt.

Serbski napastnik ma za sobą fatalny sezon. Odegrał on marginalną rolę w Realu Madryt, dla którego rozegrał niespełna 600 minut. W tym czasie strzelił jednego gola oraz zaliczył trzy asysty. To statystyki znacznie poniżej możliwości 24-latka. Jeszcze trzy lata temu kosztował on ponad 60 milionów euro. Tymczasem teraz portal Transfermarkt wycenia go na 16 milionów euro.

Jovic chce odbudować swoją karierę, wiec pragnie pójść na wypożyczenie. Bardzo realny kierunek to Fiorentina, która negocjuje już z Realem warunki tymczasowego transferu. Serb do Florencji miałby trafić na rok. Jego zarobki to sześć milionów euro rocznie, więc włoski klub nie jest w stanie płacić 24-latkowi całej jego pensji. Dlatego intencją Fiorentiny jest podział 50 na 50 z Królewskimi. Ci mogą się na to zgodzić, aby tylko Jovic opuścił drużynę.

