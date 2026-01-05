SSC Napoli może przeprowadzić głośny transfer wewnątrz Serie A. I to prosto od swojego odwiecznego rywala - Juventusu. Na celowniku mistrzów Włoch znalazł się Fabio Miretti - przekazuje "Calciomercato".

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Fabio Miretti na celowniku SSC Napoli

SSC Napoli w tym sezonie ma problem z ustabilizowaniem formy na dłuższą metę. Podopieczni Antonio Conte potrafili notować serię zwycięstw, sięgnąć po Superpuchar Włoch, ale zdarzały im się też wpadki. Mistrzowie Włoch jednak wciąż liczą się w walce o Scudetto i będą niezwykle groźnym rywalem do ostatniej kolejki.

Latem SSC Napoli przeszło dość sporą przebudowę. W zimowym okienku transferowym Azzurri jednak planują kolejne ruchy, aby skompletować kadrę. Jak się okazuje, mistrzowie Włoch mogą przeprowadzić niezwykle głośny ruch wewnątrz Serie A. Serwis „Calciomercato” poinformował, że na celowniku zespołu Antonio Conte znalazł się Fabio Miretti, który na co dzień reprezentuje barwy Juventusu.

SSC Napoli i Stara Dama od lat nie żyją w dobrych relacjach. W przeszłości transfery między tymi zespołami wywoływały sporo zamieszania na ulicach. Przekonał się o tym sam Arkadiusz Milik. Koszulki Polaka były wręcz palone przez fanów z południa Italii. Jeśli dojdzie do przeprowadzi Fabio Mirettiego na Stadio Diego Armando Maradona, to znów możemy spodziewać się zamieszek. Warto też zaznaczyć, że 22-latek jest na radarze Lazio.

Włoski pomocnik w trwającej kampanii rozegrał 10 spotkań w koszulce Juventusu. Wychowanek Starej Damy ma na koncie jedną asystę, którą zaliczył w starciu przeciwko Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów.