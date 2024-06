Napoli zainteresowane pomocnikiem Tottenhamu. Wydłuża się lista życzeń Conte

Pomocnik Tottenhamu Pierre-Emile Hojbjerg jest jednym z głównych celów Antonio Conte jako nowego trenera Napoli, donosi "Il Corriere dello Sport". To kolejny zawodnik, który w ostatnim czasie jest łączony z transferem do Azzurrich.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Conte chce sprowadzić Hojbjerga do Napoli

Antonio Conte w środę ma zostać zaprezentowany jako nowy trener Napoli, o czym informuje Gianluca Di Marzio. Szkoleniowiec podpisze trzyletnią umowę i będzie zarabiać rocznie 7 milionów euro, a kolejny milion może otrzymać w formie różnych bonusów uzależnionych od wyników sportowych drużyny.

Tymczasem Conte już planuje ruchy kadrowe przed nowym sezonem. Z Napoli w ostatnich dniach jest łączonych kilku nowych zawodników. Media wspominają między innymi o Romelu Lukaku, Alessandro Buongiorno czy o Nicolo Cambiaghim.

Pierre-Emile Hojbjerg to kolejny zawodnik, który może latem trafić do stolicy Kampanii. Pomocnik był łączony z Napoli i Juventusem już w styczniowym oknie transferowym. Teraz temat transferu Duńczyka powraca, jednak głównie w kontekście drużyny z Południa. Obecnie trudno jednak mówić o jakichkolwiek konkretach w tej kwestii.

Ponadto Viktor Gyoekeres, Strand Larsen, Lorenzo Lucca, Artem Dovbyk i Serhou Guirassy również są na radarach Napoli. Wszystko wskazuje na to, że Aurelio De Laurentiisa po bardzo nieudanym poprzednim sezonie czeka niezwykle pracowite lato. Drużyna Azzurrich zostanie mocno przebudowana, by znów powalczyć o najwyższe cele w Serie A. Pomóc w tym ma Antonio Conte. Włoch jest znany z tego, że potrafi przywracać zespołom dawny blask, co udowodnił choćby pracując w Juventusie.

