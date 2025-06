Napoli naciska na głośny transfer. Conte może dostać gwiazdę Man Utd

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Napoli naciska na transfer Jadona Sancho

Napoli szykuje się na kolejny głośny ruch transferowy. Mistrzowie Serie A z sezonu 2024/2025 mocno naciskają na pozyskanie Jadona Sancho z Manchesteru United. Angielski skrzydłowy, który po nieudanym wypożyczeniu do Chelsea szuka stabilizacji, jest głównym celem Partenopei.

Sancho nie spełnił pokładanych w nim nadziei na Old Trafford. Po konfliktach z trenerem Erikiem ten Hagiem i kolejnych wypożyczeniach – najpierw do Dortmundu, a następnie do Chelsea – 25-latek wrócił do klubu, ale nie znajduje się w planach nowego szkoleniowca Rubena Amorima. Chelsea miała obowiązek wykupu za 25 milionów funtów, jednak wolała zapłacić 5 milionów funtów kary, by uniknąć transferu definitywnego.

Napoli widzi w Sancho szansę na dodanie jakości do ofensywy, zwłaszcza po sprzedaży Khvichy Kvaratskhelii do PSG. Sukces Scotta McTominaya, który przybył z United i stał się najlepszym graczem Serie A, zachęcił klub do sięgnięcia po kolejnego piłkarza Czerwonych Diabłów. Problemem pozostaje jednak wysoka pensja Sancho, szacowana na około 300 tysięcy funtów tygodniowo, co jest kwotą trudną do udźwignięcia dla klubów Serie A. Napoli liczy, że Manchester United pokryje nawet 50% jego zarobków w ramach wypożyczenia z opcją wykupu, co ułatwiłoby negocjacje.

Transfer nie będzie jednak prosty. Napoli rywalizuje z innymi klubami, takimi jak AC Milan, Aston Villa, Newcastle i Tottenham, które również wyrażają zainteresowanie. Dodatkowo Man United preferuje transfer definitywny, by odzyskać część zainwestowanych środków, co może skomplikować formułę wypożyczenia. Kluczowe będą rozmowy dotyczące podziału pensji i ewentualnej opcji wykupu.