Napoli rozważa transfer pomocnika Girony

SSC Napoli bacznie obserwuje sytuację Ivana Martina, pomocnika Girony, który jest dostępny tego lata za kwotę około 12 milionów euro, wynika z doniesień eksperta transferowego Matteo Moretto. Po nieudanej próbie pozyskania Marco Brescianiniego, który przeniósł się do Atalanty, Azzurri intensyfikują swoje poszukiwania nowego pomocnika.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ivan Martin

Ivan Martin na celowniku Napoli

SSC Napoli może w ciągu najbliższych godzin złożyć ofertę za Ivana Martina, który ma jeszcze dwa lata ważnego kontraktu z Gironą. Jeśli transfer dojdzie do skutku tego lata, Villarreal, poprzedni klub Martina, otrzyma aż 30% kwoty transferowej. Co ciekawe, Villarreal miał możliwość wykupu Martina za około 4 miliony euro na początku tego lata, ale zrezygnował z tej opcji. Klub może ponownie próbować go pozyskać za 6 milionów euro w przyszłym roku.

Antonio Conte nie ukrywa swoich oczekiwań wobec polityki transferowej klubu tego lata. Mimo że Partenopei pozyskali już takich graczy jak Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola i Rafa Marin, nadal poszukują kolejnych wzmocnień, w tym kilku pomocników, nowego skrzydłowego oraz polują na napastnika Chelsea, Romelu Lukaku.

Jednak wiele zależy od przyszłości Victora Osimhena. Jeśli Azzurri w końcu sfinalizują jego transfer, uzyskane środki mogą zostać wykorzystane na kolejne wzmocnienia, co może obejmować również pozyskanie Ivana Martina. Ten transfer mógłby być kolejnym krokiem Napoli w budowaniu konkurencyjnej drużyny na nadchodzący sezon.

