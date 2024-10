Arsenal i Liverpool to wymarzone kierunki dla gwiazdy Serie A

Arsenal i Liverpool to kluby, które w niedalekiej przyszłości mogą wzmocnić się w ofensywnie jednym z graczy z Serie A. Interesujące wieści na ten temat podał Fichajes.net.

Khvicha Kvaratskhelia marzy o transferze do Arsenalu lub Liverpoolu

Arsenal i Liverpool to ekipy, które udanie zaczęły nową kampanię w Premier League. Obie ekipy zadomowiły się w pierwszej trójce tabeli ligi angielskiej. Niemniej władze obu klubów nie zadowalają się tym, co ma aktualnie miejsce. Jednocześnie szefowie gigantów rozglądają się za wzmocnieniami do ataku. Fichajes.net sugeruje, że mogą skusić się na jednego z zawodnika z Serie A.

Źródło podaje, że Khvicha Kvaratskhelia uważany za jedną ze wschodzących gwiazd w europejskiej piłki może zmienić pracodawcę latem przyszłego roku. Gruzin podobno marzy o transferze do Premier League. W związku z tym, że Arsenal i Liverpool rozglądają się za nowymi napastnikami, to piłkarz SSC Napoli może być dla wymienionych ekip ciekawym rozwiązaniem.

Kvaratskhelia trafił do ekipy z ligi włoskiej latem 2022 roku z Dinamo Batumi. Kosztował wówczas ponad 13 milionów euro. Jak na razie rozegrał łącznie 10 spotkań w szeregach Partenopei w tej kampanii, notując w nich cztery trafienia i dwie asysty.

Gruziński napastnik jest wychowankiem Dinamo Tifilis, z którym rozstał się w 2017 roku. Kvaratskhelia w swoim piłkarskim CV ma też takie kluby jak: Lokomotiw Moskwa, czy Rubin Kazań. Aktualny kontrakt zawodnika z Napoli obowiązuje natomiast do 2027 roku. Rynkowa wartość gracza szacowana jest z kolei na 80 milionów euro.

