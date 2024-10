Real Madryt poznał wycenę utalentowanego defensora

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt wie, ile będzie musiał zapłacić za Castello Lukebę

Real Madryt latem tego roku wzmocnił się w ataku, pozyskując takich graczy jak: Kylian Mbappe czy Endrick. Tymczasem w trakcie najbliższej sesji transferowej klub z La Liga ma plan, aby wzmocnić się w obronie. Informacje na ten temat przekazał serwis Fichajes.net.

Sternicy ekipy z Madrytu poznali już informację związaną z tym, ile będą musieli zapłacić za Castello Lukebę. 21-latek znajduje się na radarze Los Blancos od jakiegoś czasu. Młodzieżowy reprezentant Francji aktualnie broni barw RB Lipsk. Zawodnik właśnie przedłużył kontrakt z przedstawicielem Bundesligi, a w jego kontrakcie zawarta jest klauzula odstępnego, wynosząca 90 milionów euro.

Jeśli zatem Real zdecyduje się na transfer Castello Lukeby w 2025 roku, to czeka go naprawdę konkretny wydatek. Mając jednak na uwadze to, że z klubem niedawno pożegnali się tacy gracze jak: Rafa Marin czy Nacho Fernandez, a na dodatek z kontuzjami zmagają się David Alaba i Dani Carvajal, to wydaje się, że pozyskanie nowego defensora wydaje się nieuchronne.

Piłkarz RB Lipsk ma porozumienie z RB Lipsk, które obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. W tej kampanii zawodnik wystąpił jak na razie w 10 meczach, spędzając na boisku ponad 820 minut. Castello Lukeba trafił do niemieckiej ekipy latem 2023 roku z Olympique Lyon. Kosztował wówczas 30 milionów euro.

