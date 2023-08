Camilo Mena to jeden z piłkarzy, którzy już wkrótce mają zawitać na polskie boiska. Na razie zagadką pozostaje to, na którym poziomie zagra Kolumbijczyk, o czym informuje Sport.pl. O jego pozyskanie walczą Lechia Gdańsk i Raków Częstochowa.

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Camilo Mena

Camilo Mena jest obserwowany przez kluby z Polski

Kolumbijczyk obecnie reprezentuje barwy Valmiery, mistrza Łotwy

20-latek preferuje Raków, ale pracodawca zamierza wysłać do poziom niżej

Nie Raków, a Lechia? Kolumbijczyk ma problem

Camilo Mena to jeden z najjaśniejszych punktów Valmiery. W 72 meczach w koszulce łotewskiej ekipy strzelił 18 goli i zanotował 16 asyst. Natomiast w tym sezonie, w eliminacjach do europejskich pucharów, ma na koncie trzy trafienia w trzech spotkaniach.

Doskonałą dyspozycję 20-latka chcą wykorzystać dwa polskie kluby – Lechia Gdańsk i Raków Częstochowa. Obie ekipy chętnie skorzystają z usług ofensywnie usposobionego piłkarza i starają się o jego pozyskanie. Gdzie zakotwiczy Mena? Sport.pl twierdzi, że Valmiera chce, by kontynuował on karierę w Gdańsku, co spowodowane jest powiązaniami właścicielskimi między tymi klubami, natomiast sam zawodnik preferuje grę w Ekstraklasie. Byłby to dla niego powrót do rywalizacji w krajowej elicie, ponieważ w drugiej połowie sezonu 22/23 zaliczył siedem meczów dla Jagiellonii Białystok.

Na razie porozumienie w kwestii przeprowadzki Meny jest dalekie od finalizacji, ale wydaje się, że zdecydowanie większe szanse na finalizację rozmów ma Lechia.