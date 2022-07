fot. PressFocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Memphis Depay znalazł się w trudnej sytuacji, po tym, jak szeregi FC Barcelony wzmocnił Robert Lewandowski. Reprezentant Holandii jest wypychany z klubu z Camp Nou. Ostatnio z Katalończykami w sprawie piłkarza skontaktował się z Tottenham Hotspur, ale zawodnik nie wykazał zainteresowania przeprowadzką do ekipy z Londynu, podaje Diario Sport.

Memphis Depay ma umowę ważną z FC Barceloną do końca czerwca 2023 roku

Diario Sport podało, że Holender odrzucił propozycję gry w Tottenhamie

Rynkowa wartość zawodnika wynosi 35 milionów euro

Depay nie chciał transferu do Tottenhamu

Memphis Depay trafił do FC Barcelony latem 2021 roku na zasadzie wolnego transferu z Olympique Lyon. Holenderski napastnik ma kontrakt ważny z Katalończykami do 2023 roku, ale aktualnie liczba ofensywnych piłkarzy w zespole jest tak duża, że dla 28-latka może zabraknąć miejsca w kadrze.

Diario Sport ujawnił, że ostatnio Tottenham Hotspur próbował wybadać sytuację związaną z Depayem. Jednocześnie przedstawiciele The Spurs chcieli ocenić szanse na potencjalny transfer z udziałem reprezentanta Holandii.

Okazało się jednak, że Depay niechętnie podchodził do pomysłu gry w Tottenhamie. Holender miał wprost wykluczyć możliwość przeprowadzki do przedstawiciela Premier League.

Ostatnie sugestie hiszpańskich mediów na temat 28-latka wskazują, że ten nie chce rozstawać się z Barceloną. Depay jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że może nie otrzymać tylu okazji do gry, ile by chciał. Jeśli już piłkarz miałby zmienić pracodawcę to tylko na takiego, który może mu dać możliwość walki o trofea.

Depay jest wyceniany przez aktualnych wicemistrzów La Liga na 20 milionów euro. W trakcie kampanii 2021/2022 zawodnik wystąpił łącznie w 37 meczach, notując w nich 13 trafień. Na koncie Holendra są także dwie asysty.

