fot. PressFocus Na zdjęciu: Jules Kounde

Przyszłość Julesa Kounde to gorący temat, który dodatkowo przybrał na sile w ostatnich dniach. Stało się niemal pewne, że obrońca opuści Sevillę i trafi do któregoś z europejskich gigantów. Największe pieniądze oferuje Chelsea, a sam Francuz woli przenieść się do FC Barcelony.

Chelsea prowadzi zaawansowane rozmowy z Sevillą w sprawie zakupu francuskiego defensora

Angielski klub oferuje niemal dwukrotnie większe zarobki niż FC Barcelona

Sam Kounde wolałby dołączyć do “Dumy Katalonii”. Hiszpański gigant liczy, że właśnie ta kwestia będzie kluczowa przy finalizacji transferu

Największe pieniądze w Chelsea, choć to Barcelona jest priorytetem

Walka o Julesa Kounde trwa w najlepsze. Mocno nastawiona na transfer Francuza jest Chelsea, która oferuje Sevilli aż 65 milionów euro. Ta propozycja przypadła do gustu klubu z Andaluzji, dzięki czemu obie strony prowadzą już zaawansowane rozmowy.

Przedstawiciel Premier League starał się o 23-latka już w poprzednich miesiącach, jednak wówczas finalizację transakcji napotkały różne problemy. Teraz Chelsea bardzo zależy na angażu jedenastokrotnego reprezentanta Francji, gdyż w trakcie tego okienka straciła już dwóch podstawowych defensorów.

Zaangażowanie The Blues nie jest na rękę FC Barcelonie, która nie może rywalizować z nimi na podłożu finansowym. “Duma Katalonii” nie jest w stanie wyrównać oferty transferowej, a ponadto proponuje Kounde zarobki na poziomie 6-7 milionów euro za sezon, co stanowi zaledwie połowę oferowanej przez Chelsea pensji.

Jedyną nadzieję ekipa ze stolicy Katalonii upatruje w tym, że sam 23-latek preferuje pozostanie w kraju i przenosiny do czterokrotnego triumfatora Ligi Mistrzów. Podobna sytuacja miała miejsce z Raphinhą, który otrzymał propozycję dalszego grania na Wyspach Brytyjskich, jednak napierał na transfer do hiszpańskiego giganta.

FC Barcelona ma nadzieję, że jej prestiż zadziała ponownie i Kounde sprzeciwi się przenosinom do Chelsea. Jeżeli tego nie zrobi, wówczas w przyszłym sezonie będzie występował na boiskach Premier League.

