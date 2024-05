Southampton awansował do Premier League, a to oznacza, że aktywowała się klauzula wykupu w umowie Taylora Harwooda-Bellisa ze Świętymi - donosi Fabrizio Romano.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Taylor Harwood-Bellis

Taylor Harwood-Bellis wykupiony przez Southampton

Taylor Harwood-Bellis w ostatnim letnim okienku transferowym został wypożyczony z Manchesteru City do Southampton. Święci zobowiązali się do sprowadzenia środkowego obrońcy na zasadzie transferu definitywnego, jeśli awansują do Premier League. Tak się składa, że Southampton pokonał Leeds United 1:0 w finale baraży i wrócił do angielskiej elity. To z kolei oznacza, że 22-letni stoper pozostanie na St Mary’s Stadium na stałe.

Święci za wykup Taylora Harwooda-Bellisa zapłacą dokładnie 20 milionów funtów (23 miliony euro). Tak więc wychowanek The Citizens po licznych wypożyczeniach, tym razem definitywnie rozstanie się z popularnymi Obywatelami, w których akademii stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Młodzieżowy reprezentant Anglii wcześniej miał okazję przebywać na czasowych pobytach w Blackburn Rovers, Anderlechcie Bruksela, Stoke City oraz Burnley.

Taylor Harwood-Bellis, który w linii obrony ekipy The Saints jest partnerem m.in. Jana Bednarka, na przestrzeni minionej kampanii rozegrał aż 46 meczów, strzelił 2 gole i zaliczył 4 asysty. Mierzący 188 centymetrów wzrostu defensor przyczynił się zatem do promocji Southampton na najwyższy poziom rozgrywkowy. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia go na 22 miliony euro.