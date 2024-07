Musiałowski na radarze klubu z czołowej ligi Europy

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Musiałowski

Mateusz Musiałowski na radarze klubu z Serie A

Sezon 2023/2024 był ostatnim dla Mateusza Musiałowskiego w barwach Liverpoolu. Polak, który wielokrotnie zachwycał w młodzieżowych drużynach The Reds, nie zdołał się przebić do pierwszego składu i tym samym podjęto decyzję o rozstaniu.

W ostatnich tygodniach dużo mówiło się o powrocie piłkarza do Polski, a szczególnie zainteresowany zakontraktowaniem zawodnika był Widzew Łódź. Natomiast według świeżych informacji Mateusza Święcickiego bardzo możliwe jest, że Musiałowski niebawem wyląduje w jednym z klubów Serie A.

Komentator Eleven Sports nie podał konkretnej nazwy drużyny. Jednak użytkownicy platformy X szybko rozpoczęli spekulacje na temat tego, jaki to może być klub. Najczęściej w propozycjach pojawiają się beniaminkowie, czyli: Como, Parma i Venezia. Oprócz tego fani wskazują Empoli oraz Cagliari.

Musiałowski to wychowanek SMS-u Łódź. 20-latek ma na koncie pięć występów w reprezentacji Polski do lat 21. Wszystkie z nich rozegrał, gdy selekcjonerem był Michał Probierz. Być może w niedalekiej przyszłości zawodnik zapracuje sobie na powołanie do seniorskiej kadry. Ewentualne minuty w Serie A bez wątpienia mu w tym pomogą, bo to przecież jedna z czołowych lig w Europie.

