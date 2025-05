Real marzy o dominacji. Jeden zawodnik ma zrobić różnicę według Alonso

Real Madryt do nowej kampanii podejdzie z jasnym celem, aby wrócić na szczyt. Pomóc w tym ma trener Xabi Alonso. Fichajes.net wskazał, kto może być kluczowym graczem Los Blancos.

fot. Vitalii Kliuiev / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt dzięki temu transferowi może wygrać Ligę Mistrzów

Real Madryt w trakcie letniego okna transferowego ma zamiar wzmocnić się na kilku pozycjach. Już wiadomo, że lada moment szeregi stołecznej ekipy zasili Trent Alexander-Arnold. Tym samym nowy szkoleniowiec Xabi Alonso będzie miał nieco więcej narzędzi do budowy drużyny. Interesujące wieści przekazał natomiast serwis Fichajes.net.

Źródło twierdzi, że ostatnio na liście z priorytetów transferowych dla Realu znalazł się Alexis Mac Allister. Tym samym niewykluczone, że kolejny zawodnik obierze drogę z ekipy z Anfield Road do La Liga.

Nowy szkoleniowiec Realu miał już przekazać sternikom klubu, że jest żywo zainteresowany tym, aby mieć w swoim projekcie byłego gracza Boca Juniors i Brighton. Mac Allister miałby zatem w szeregach Królewskich zapewnić pozytywny impuls drużynie, mając jednocześnie pomóc w przekształceniu zespołu.

26-letni pomocnik trafił do Liverpoolu w lipcu 2023 roku za ponad 40 milionów euro. Dzisiaj natomiast rynkowa wartość 38-krotnego reprezentanta Argentyny kształtuje się na poziomie 90 milionów euro. W zakończonej już kampanii The Reds zawodnik wystąpił w 49 meczach, notując w nich siedem trafień i sześć kluczowych podań. Na boisku piłkarz spędził ponad 3500 minut.

Gdyby faktycznie Mac Allister trafił do madryckiej drużyny, to miałby interesujących rywali do gry. O miejsce w składzie mógłby rywalizować z Edoardo Camavingą czy Fede Valverde. W każdym razie przede wszystkim miałby zastąpić Lukę Modricia.

