IMAGO/Matthieu Mirville Na zdjęciu: Renato Sanches

Fabrizio Romano wieszczy transfer na linii PSG – Roma

Klub zmieni Renato Sanches

Portugalczyk nie będzie jednym piłkarzem, który przeniesie się z Paryża do Rzymu

Roma sięga po piłkarzy PSG. Romano potwierdza transfer

Jose Mourinho był kandydatem to trenowania PSG. Portugalczyk finalnie został w stolicy Włoch, ale i tak będzie pracował z piłkarzami francuskiego klubu.

Roma zadbała o wzmocnienia dla swojego trenera. Do dyspozycji Jose Mourinho będzie Renato Sanches. Portugalczyk do Paryża trafił ledwie rok temu. Nie przebił się on na stałe do jedenastki mistrza Francji.

Według Fabrizio Romano, który użył już here we go, Roma wypożyczy Sanchesa za milion euro. Rzymianie będą musieli wykupić piłkarza za 15 mln euro, jeżeli ten rozegra 60% meczów. Bliski transferu z PSG do Romy jest też Leandro Paredes.

