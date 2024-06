PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho zabrał głos ws. transferu Rafy, Portugalczyk nie trafi pod jego skrzydła

Jose Mourinho kilka dni temu został zaprezentowany jako nowy trener Fenerbahce. Portugalski szkoleniowiec został powitany w Turcji po królewsku, a z jego przybyciem wiązane są ogromne nadzieje. Nadrzędnym celem The Special One w przyszłym sezonie będzie odzyskanie mistrzowskiego tytułu, który w tym roku padł łupem odwiecznego rywala, czyli Galatasaray.

Do realizacji zadania portugalski taktyk potrzebuje wzmocnień. W ostatnich dniach dużo mówiło się m.in. o przejściu Rafy z Benfiki do ekipy Żółtych Kanarków. Mourinho w rozmowie z portalem RTP Portugal odniósł się do spekulacji transferowych. Doświadczony szkoleniowiec rozwiał wątpliwości, podkreślając, że jego rodak jest blisko dołączenia do innej tureckiej ekipy.

– Rafa Silva w Fenerbahce? To świetny piłkarz, ale słyszałem, że jest blisko dołączenia do Galatasaray – powiedział Jose Mourinho cytowany przez Fabrizio Romano.

Fenerbahce poprzednie rozgrywki ligowe zakończyło na 2. miejscu z dorobkiem aż 99 punktów. Do pierwszego miejsca stracili zaledwie trzy punkty. Ponadto zespół, w którym występuje Sebastian Szymański, dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji, gdzie poległ w starciu z późniejszym triumfatorem – Olympiakosem.

Poza Rafą Silvą z transferem do Fenerbahce łączeni są również: Romelu Lukaku, Raheem Sterling czy Heung Min-Son. Warto zaznaczyć, że turecki klub nie zamierza oszczędzać podczas okna transferowego, co odzwierciedla również kwota, którą Mourinho będzie inkasował za pracę w roli trenera Fenerbahce. The Special One może liczyć na aż 10,5 mln euro rocznie.