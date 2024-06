ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Pau Cubarsi

FC Barcelona miała wpływ na decyzje o braku powołania Cubarsiego na Euro 2024

Reprezentacja Hiszpanii za tydzień w sobotę (15 czerwca) rozegra pierwszy mecz podczas Mistrzostw Europy 2024. Selekcjoner mistrzów Europy z 2008 oraz 2012 roku ogłosił w piątek 26-osobową kadrę na zbliżający się turniej. Na ostatecznej liście zabrakło miejsca dla utalentowanego nastolatka. Luis de la Fuente zdecydował, że Pau Cubarsi nie poleci z resztą drużyny do Niemiec. Decyzja o braku powołania dla 17-latka wywołała wiele kontrowersji, a portal Mundo Deportivo dotarł do informacji na temat powodów rezygnacji z usług obrońcy FC Barcelony.

Ich zdaniem kluczowy wpływ na brak gry Cubarsiego podczas Euro miał klub zawodnika, czyli Duma Katalonii. Barcelona nie chciała, aby obrońca brał udział w dwóch turniejach podczas nadchodzącego lata. 17-latek poza występem na Euro miał również wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich. Ostatecznie kataloński zespół w obawie o zdrowie zawodnika zablokował jego powołanie na Mistrzostwa Europy.

Pau Cubarsi w minionym sezonie rozegrał w barwach Barcelony 24 mecze, w których udało mu się zanotować jedną asystę. Mimo zaledwie 17 lat uzbierał już w dorosłej reprezentacji La Furia Roja 3 spotkania. Debiut w seniorskiej kadrze zaliczył 22 marca tego roku w starciu przeciwko Kolumbii.

Hiszpania na Euro trafiła do grupy B, gdzie zmierzy się z Chorwacją, Włochami oraz Albanią. Awans do następnej rundy wywalczą dwie najlepsze drużyny w grupie oraz 4 najlepsze zespoły z 3. miejsca we wszystkich grupach.