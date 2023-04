Arsenal monitoruje pozycję Masona Mounta w Chelsea planując letnie wzmocnienia, informują brytyjskie media. Zawodnik The Blues wydaje się być interesującym celem biorąc pod uwagę, że nie zamierza przedłużyć kontraktu z dotychczasowym klubem.

PressFocus Na zdjęciu: Mason Mount

Arsenal planuje letnie wzmocnienia

Kanonierzy priorytetowo traktują transfer Rice’a

Jednak w ich kręgu zainteresować znajduje się również Mount

Arsenal szuka wzmocnień. Rice priorytetem, Mount okazją

Zwycięstwo nad Southampton w piątek sprawi, że Arsenal zapewni sobie awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów po sześcioletniej nieobecności, a Mikel Arteta i dyrektor techniczny Edu już opracowują plany wzmocnienia składu przed konkurowaniem z najlepszymi w Europie.

Według mediów priorytetem Arsenalu pozostaje Declan Rice i to o zawodnika Młotów Kanonierzy będą walczyć w pierwszej kolejności. Jednak zespół z północnego Londynu nie zamierza poprzestać tylko na jednym graczu i planuje też inne ruchy.

Kontrakt Mounta w Chelsea wygasa w czerwcu 2024 roku, ale zdaniem dziennikarzy z Wysp nie zamierza go przedłużać. The Blues chcąc zarobić jeszcze na swoim piłkarzu będą zmuszeni do letniej sprzedaży, a tą sytuację chce wykorzystać Arsenal, który postara się o transfer pomocnika po niezbyt wygórowanej cenie.

