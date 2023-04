Mason Mount to cel numer jeden Liverpoolu na zbliżające się letnie okienko transferowe - przekonuje "Football London". Wiele wskazuje na to, że 24-letni pomocnik opuści Chelsea.

PressFocus Na zdjęciu: Mason Mount

Mason Mount może odejść z Chelsea po tym sezonie

Pomocnik w takiej sytuacji najpewniej zaliczy miękkie lądowanie

24-latka w swoich szeregach widzi bowiem Liverpool

Mason Mount na szczycie listy życzeń Liverpoolu

Jak dowiedzieli się dziennikarze “Football London”, Liverpool wskazał swój cel numer jeden na zbliżające się wielkimi krokami letnie okno transferowe. Według tego źródła, na szczycie listy życzeń The Reds jest Mason Mount, którego przyszłość stoi pod znakiem zapytania.

36-krotny reprezentant Anglii wciąż nie przedłużył wygasającego już 30 czerwca 2024 roku kontraktu z Chelsea, a włodarze The Blues podobno podjęli już decyzję, że jeśli nie dojdzie do prolongaty, to ofensywny pomocnik po prostu zostanie umieszczony na liście transferowej.

Na taki obrót zdarzeń tylko czeka Liverpool, który szuka tańszej alternatywy dla transferu Jude’a Bellinghama. Mason Mount jest przymierzany również do Arsenalu oraz Bayernu Monachium.