PressFocus Na zdjęciu: Youssoufa Moukoko

Fabrizio Romano doniósł, że Endrick za dwa lata przeniesie się do Realu Madryt. O 16-latku marzyło pół Europy, więc teraz muszą znaleźć innego perspektywicznego napastnika. FC Barcelona zamierza przekonać do podpisania umowy Youssoufę Moukoko. Blaugrana musi jednak liczyć się ze znaczną konkurencją, choćby ze strony Chelsea.

FC Barcelona marzyła o Endricku. Ten trafi jednak do Realu Madryt

Blaugrana postara się teraz podpisać umowę z Youssoufą Moukoko z BVB

Na 18-latka zagięła też parol Chelsea

Moukoko nie musi bać się o brak ofert

Real Madryt i młodzi Brazylijczycy to nierozłączna para. Endrick pojawił się w świadomości europejskich kibiców ledwie kilka miesięcy temu. Wówczas nastoletni napastnik Palmeirasu błyszczał w prestiżowym turnieju młodzieżowym, Copinhi. Od minionego czwartku wiemy już, że w 2024 roku Endrick trafi do Realu Madryt za, bagatela, 72 miliony euro.

Brazylijczykiem interesowały się wszystkie istotne kluby Europy. Teraz muszą szukać nowej perspektywicznej “dziewiątki”. FC Barcelona również obserwowała Endricka, ale od dawna interesuje się innym snajperem, który ma jednak więcej doświadczenia na Starym Kontynencie. Mowa o Youssoufie Moukoko. 18-latek bił wszelkie rekordy w zespołach młodzieżowych Borussii Dortmund. Po wkroczeniu do seniorskiej ekipy nie utrzymał tak zabójczej skuteczności, ale wciąż regularnie zdobywa bramki. Ostatnie tygodnie rundy jesiennej dały mu nawet powołanie do reprezentacji Niemiec na, zakończone już dla Die Mannschaft, Mistrzostwa Świata w Katarze. Duma Katalonii stawia Niemca za priorytet z dwóch względów. Pierwszy to wspomniane doświadczenie z gry w Europie, co będzie stanowiło znak zapytania przy nazwisku Endricka. Ponadto, 18-latkowi kończy się kontrakt z Borussią Dortmund już 30 czerwca. Sam piłkarz zapewniał, że zadecyduje o swojej przyszłości po mundialu. Najważniejsza jest dla niego rola w zespole. Jest otwarty na przenosiny do stolicy Katalonii, ale musi otrzymać potwierdzenie, że będzie regularnie występował.

O Niemca zabiega również Chelsea. Na ten moment, jednak, 18-latek preferuje pozostanie w Zagłębiu Ruhry bądź przenosiny na Camp Nou.

Moukoko w tym sezonie rozegrał już 14 spotkań w Bundeslidze. Zanotował w nich sześć bramek i cztery asysty.

Czytaj więcej: PSG potwierdziło zainteresowanie Rashfordem.

Holandia Argentyna 3.85 3.25 2.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 grudnia 2022 10:05 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin