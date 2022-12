Pressfocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford minionego lata znalazł się na celowniku PSG. Paryżanie prowadzili rozmowy w tej sprawie, co potwierdził Nasser Al-Khelaïfi.

PSG chciało latem sprowadzić Marcusa Rashforda

Informację tę potwierdził prezes PSG

Mistrz Francji może ponownie ruszyć po Anglika, jeżeli nie będzie on miał klubu

Prezes PSG nie wyklucza sprowadzenia Rashforda

Marcus Rashford mógł spisać miniony sezon na straty. Anglik trafił w Premier League cztery razy. W bieżącej kampanii strzelił tyle samo goli. Różnica polega jednak na tym, ze rozegrał dopiero 14 meczów. Sezon temu zaliczył zaś 25 występów. Rashford był na tyle rozczarowany swoją sytuacją, że zastanawiał się nad opuszczeniem Manchesteru United.

W kontekście sprowadzenia Rashforda wymieniane było głównie PSG, które byłoby w stanie zagwarantować mu atrakcyjny projekt sportowy oraz spore pieniądze. Temat transferu Anglika istniał rzeczywiście. Do sytuacji tej odniósł się prezes mistrza Francji.

– Rashford jest niesamowity i to za darmo? Każdy klub będzie za nim biegał. Zdecydowanie nie ukrywamy tego. Rozmawialiśmy wcześniej, nie był to dobry moment dla obu stron. Może latem. Dlaczego nie? Nie będziemy z nim teraz rozmawiać, niech skupi się na mundialu – powiedział Nasser Al-Khelaïfi na temat Rashforda, który ma umowę z Manchesterem United do 30 czerwca 2023 roku. W kontrakcie Anglia jest jednak zapis, że pobyt 25-latka na Old Trafford zostanie przedłużony o rok.

