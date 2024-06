Motor zbroi się przed Ekstraklasą, defensor wzmocnił beniaminka

Motor Lublin sfinalizował transfer z udziałem nowego obrońcy. Szeregi beniaminka PKO Ekstraklasy zasilił Marek Bartos, który parafował kontrakt obowiązujący do 2026 roku.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Marek Bartos oficjalnie nowym zawodnikiem Motoru Lublin

Motor Lublin w ostatniej kampanii dotarł do baraży o awans do PKO Ekstraklasy. Tym samym ekipa Mateusza Stolarskiego stanęło przed szansą gry w elicie. Wykorzystała ją w 100 procentach. Najpierw poradziła sobie z Górnikiem Łęczna, a później z Arką Gdynia. Tym samym klub zaczął przygotowywać się do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej. Właśnie ogłosił pierwszy letni transfer.

“Do zespołu Motoru Lublin dołączył nowy obrońca. To 27-letni Słowak, Marek Bartos, który podpisał z naszym klubem kontrakt do czerwca 2026 roku z możliwością przedłużenia go o kolejny rok” – informuje biuro prasowe Niebiesko-czerwonych w oficjalnym komunikacie.

Nowy nabytek Motoru pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w Akademii Piłkarskiej Puchov. Następnie reprezentował barwy Dunajskiej Stredy. Z kolei w grudniu 2019 roku zasilił szeregi Podbrezovej, z której trafi do ekipy z Lublina.

W ostatnim sezonie Bartos rozegrał łącznie 35 meczów, notując w nich pięć trafień i trzy asysty. Jak na razie największym sukcesem gracza jest awans z Zeziarne Podbrezovą do słowackiej ekstraklasy. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 450 tysięcy euro. O miejsce w składzie Motoru zawodnik może rywalizować między innymi z Sebastianem Rudolem czy Przemysławem Szarkiem.

