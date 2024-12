Motor Lublin ogłosił oficjalnie decyzję w sprawie trenera

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Mateusz Stolarski na dłużej w Motorze Lublin

Motor Lublin w trakcie kampanii 2024/2025 w pierwszej części pozostawił po sobie dobre wrażenie. Jako beniaminek zespół z Lubelszczyzny grał bez kompleksów. Sporo pochwał za postawę swojej drużyny zebrał szkoleniowiec Motoru. Tymczasem w sobotę 21 grudnia klub w oficjalnym komunikacie przekazał informacje na temat przyszłości.

“Przed Świętami mamy dla Was dobrą informację. Trener Mateusz Stolarski podpisał nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Pod wodzą trenera Stolarskiego nasza drużyna awansowała w czerwcu do PKO BP Ekstraklasy, a po rundzie jesiennej zajmuje 7. miejsce w tabeli, najwyższe spośród beniaminków. Szkoleniowiec Motoru został wybrany w ostatnich dniach najlepszym trenerem listopada. Jest jednym z najmłodszych trenerów w lidze” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej klubu z Lublina.

Stolarski został pierwszym trenerem Motoru w lipcu tego roku. Zastąpił na tym stanowisku Goncalo Feio, który związał swoją przyszłość z Legią Warszawa. 31-latek jak na razie prowadził lublinian w 31 spotkaniach. Zaliczył w nich czternaście zwycięstw, osiem remisów i dziewięć porażek.

Motor do treningów po przerwie świąteczno-noworocznej wróci 6 stycznia. Z kolei od 11 do 25 stycznia będzie na zgrupowaniu w Belek. Rozegra wówczas trzy mecze kontrolne.

