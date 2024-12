Cel transferowy Arsenalu i Man City wyceniony. Trzeba zapłacić fortunę

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta i Pep Guardiola

Mohammed Kudus dostępny za 100 mln funtów

W ostatnim czasie Mohammed Kudus jest rozchwytywany na rynku transferowym. O zakontraktowanie gwiazdora West Hamu United zabiegają dwaj giganci Premier League, a mianowicie Manchester City oraz Arsenal. Problem w tym, że włodarze Młotów chcą zatrzymać 24-letniego skrzydłowego, który jest kluczowym piłkarzem zespołu prowadzonego przez Julena Lopeteguiego. Londyńczycy są gotowi usiąść do rozmów, ale stawiają twarde warunki.

Z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski portal “GiveMeSport” wynika, że West Ham United nie sprzeda Ghańczyka za kwotę opiewającą na mniej niż 100 milionów funtów. W ten sposób klub ze Stadionu Olimpijskiego wyjdzie zwycięsko w obu przypadkach – może bowiem odeprzeć zainteresowanie wspomnianych wyżej potentatów lub zarobić fortunę, jeśli Obywatele lub Kanonierzy zdecydują się wyłożyć na stół tak astronomiczne pieniądze.

Mohammed Kudus występuje w barwach zespołu Młotów od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się do Londynu za 43 miliony euro z Ajaksu Amsterdam. Zatem wygląda na to, że West Ham United zgarnie dwa razy tyle na jego sprzedaży. Dotychczasowy bilans 34-krotnego reprezentanta Ghany w drużynie The Hammers wygląda następująco – 60 meczów, 17 goli i 8 asyst. Kontrakt między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.