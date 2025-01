Salah jednak opuści Liverpool? Gigant oferuje mu fortunę

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah kuszony przez Paris Saint-Germain

W ostatnich tygodniach Mohamed Salah jest najlepszym piłkarzem świata – w obecnym sezonie rozegrał 26 meczów, strzelił 20 goli i zaliczył 17 asyst. Przyszłość 32-letniego skrzydłowego stoi pod znakiem zapytania, co na pewno martwi włodarzy Liverpoolu. Kontrakt między stronami obowiązuje bowiem tylko do 30 czerwca 2025 roku, więc jeśli Egipcjanin nie przedłuży umowy, to będzie dostępny na rynku bez kwoty odstępnego.

Działacze z Anfield Road oczywiście chcą zatrzymać swojego gwiazdora na dłużej, jednak dotychczasowe rozmowy nie przyniosły oczekiwanego skutku. Władze lidera Premier League nie doszły do porozumienia z Mohamedem Salahem w kwestii warunków finansowych. To natomiast pragnie wykorzystać inny europejski gigant, a mianowicie PSG – poinformował francuski dziennikarz, Romain Collet-Gaudin. Paryżanie podobno są gotowi spełnić żądania 32-latka.

Paris Saint-Germain oferuje 101-krotnemu reprezentantowi Egiptu trzyletni kontrakt z zarobkami na poziomie 500 tysięcy euro tygodniowo, przy czym najnowsza propozycja Liverpoolu to dwuletnia umowa i 400 tysięcy euro tygodniowo. Zatem niewykluczone, że francuskiemu potentatowi uda się przekonać doświadczonego skrzydłowego do zmiany otoczenia. Z boku sytuacji prawego napastnika przygląda się również klub z Arabii Saudyjskiej, Al-Ittihad.

