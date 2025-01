Chelsea podjęła decyzję w sprawie przyszłości Joao Felixa

Action Plus Sports Images / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix i Enzo Maresca

Joao Felix nie odejdzie z Chelsea. Zapadła decyzja

W ostatnich tygodniach pojawiało się wiele spekulacji na temat przyszłości Joao Felixa, który nie do końca spełnia oczekiwania w Chelsea. Media sugerowały, że londyńczycy mogą dążyć do rozstania z napastnikiem już podczas styczniowego okna transferowego. Jednak wszystko wskazuje na to, że opisywane doniesienia miały niewiele wspólnego z prawdą. Jak ujawnił brytyjski serwis “GiveMeSport”, Portugalczyk nie odejdzie bowiem z drużyny The Blues we właśnie rozpoczętym zimowym okienku.

Oglądaj skróty meczów Chelsea [WIDEO]

25-letni napastnik może być spokojny o swoją najbliższą przyszłość, ponieważ przynajmniej do końca aktualnego sezonu pozostanie w zespole Niebieskich. 45-krotny reprezentant Portugalii będzie musiał udowodnić swoją wartość w drugiej części trwającej kampanii, by temat jego odejścia nie wrócił latem. W tym momencie atakujący nie jest podstawowym zawodnikiem w ekipie prowadzonej przez Enzo Mareskę, grając głównie w Lidze Konferencji Europy.

Joao Felix przywdziewa koszulkę Chelsea od sierpnia 2024 roku, kiedy trafił na Stamford Bridge za 52 miliony euro z Atletico Madryt. Warto dodać, że mierzący 181 centymetrów piłkarz grał dla drużyny The Blues również w sezonie 2022/2023, gdy występował w londyńskim zespole na zasadzie wypożyczenia. W ostatnich miesiącach Portugalczyk był łączony z takimi klubami jak Fenerbahce Stambuł oraz Benfica Lizbona, ale ostatecznie ma zostać w Chelsea.

Bilans Joao Felixa w tej kampanii wygląda następująco – 17 meczów, 5 bramek i 2 asysty.