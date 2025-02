Salah odejdzie z Liverpoolu, ale zostanie w Europie? Sensacyjne doniesienia

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah może trafić do Bayernu Monachium

Mohamed Salah łączony jest z potencjalnym odejściem z zespołu Liverpoolu już od kilku dobrych miesięcy. Wiele mówi się o tym, że możliwość przedłużenia kontraktu Egipcjanina z The Reds będzie niemożliwa ze względu na zarobki skrzydłowego i coraz wyższy wiek. Niemniej z drugiej strony Salah to nadal gwarancja jakości, goli oraz asysty i to na stałym, wysokim poziomie.

Do tej pory Salah łączony był głównie z klubami z Arabii Saudyjskiej oraz ekipą Paris Saint-Germain. Teraz jednak na horyzoncie pojawiła się inna ekipa. Według informacji przekazanych przez serwis “Fichajes”, Bayern Monachium jest gotowy rywalizować o pozyskanie Mohameda Salaha z Liverpoolu tego lata, jeśli ten nie nie podpisze nowego kontraktu z Liverpoolem.

Mohamed Salah w tym sezonie rozegrał dla Liverpoolu 38 spotkań, w których zdobył 30 goli oraz zanotował 21 asyst. W sumie dla zespołu The Reds, 32-latek wystąpił prawie 390 razy. W tym czasie 241 razy wpisał się na listę strzelców. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 55 milionów euro, a jego umowa z klubem z Anglii wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku.

