Salah z przełomowym wydarzeniem. Dwa kluby coraz bliżej transferu

Every Second Media/Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah oddala się od pozostania w Liverpoolu, coraz bliżej transferu do Arabii

Mohamed Salah to bez cienia wątpliwości jeden z najlepszych piłkarzy w tym sezonie nie tylko w rozgrywkach angielskiej Premier League, ale także ogólnie w europejskim futbolu. Gwiazdor Liverpoolu imponuje formą i skutecznością strzelecką pomimo tego, że jeszcze w poprzednim sezonie wydawało się, że swoje najlepsze lata ma już za sobą.

Niemniej wiadomo, że wraz z końcem tego sezonu wygasa jego umowa z The Reds i niezwykle trudno będzie zatrzymać Egipcjanina w zespole. Było to trudne przed odpadnięciem Liverpoolu z Ligi Mistrzów, a po tym wydarzeniu jest jeszcze trudniejsze. Według informacji przekazanych przez serwis “Fichajes”, odpadnięcie Liverpoolu z Ligi Mistrzów powoduje, że Salah oddala się od przedłużenia kontraktu z klubem. Co więcej, naciskają mocno na jego pozyskanie Al Nassr i Al Hilal wychodzą na prowadzenie ws. transferu gwiazdora.

Mohamed Salah w tym sezonie rozegrał dla Liverpoolu 42 mecze, w których zdobył 32 gole oraz zanotował 22 asysty. To liczby wręcz kosmiczne. 32-latek obecnie wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 55 milionów euro. Skrzydłowy rodem z Egiptu dla The Reds wystąpił w 391 meczach i zdobył 243 gole.

