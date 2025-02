Liverpool zagiął parol na reprezentanta Algierii. Trzeba zapłacić 40 mln euro

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Amoura

Mohamed Amoura na radarze Liverpoolu

Podczas najbliższego letniego okienka transferowego może dojść do przetasowań w linii ataku Liverpoolu. Niepewna jest bowiem przyszłość Mohameda Salaha, którego kontrakt obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Strony póki co nie dogadały się w sprawie nowej umowy i niewiele wskazuje na szczęśliwy finał rozmów. Poważne zainteresowanie egipskim gwiazdorem wykazuje klub z Arabii Saudyjskiej, Al-Hilal.

Ponadto Anfield Road może opuścić także Darwin Nunez, który nie spełnia oczekiwań na Wyspach Brytyjskich. Urugwajski snajper również ma oferty z Bliskiego Wschodu, choć może pozostać w Europie, gdyż przygląda mu się też AC Milan.

Dlatego Liverpool najprawdopodobniej będzie zmuszony do pozyskania nowego napastnika. Niewykluczone, że gigant z Premier League ruszy na zakupy do Bundesligi. Tak przynajmniej wynika z wieści przekazanych przez niemiecki dziennik “BILD”, który uważa, że skauci Czerwonych bacznie monitorują postępy Mohameda Amoury. VfL Wolfsburg wycenił Algierczyka na mniej więcej 40 milionów euro.

30-krotny reprezentant Algierii rozgrywa niezłą kampanię – pojawił się na boisku w 21 spotkaniach, zdobył 8 bramek i zaliczył tyle samo asyst. Mierzący 170 centymetrów atakujący występuje w barwach zespołu Wilków od lipca 2024 roku, kiedy został wypożyczony do Wolfsburga z belgijskiego klubu, Royale Union Saint-Gilloise. Władze Die Wolfe zobowiązały się już do wykupu piłkarza, a kwota tej transakcji wyniesie łącznie 18 mln euro. Mohamed Amoura jest obserwowany również przez Arsenal oraz Eintracht Frankfurt.