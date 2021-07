West Ham United chce wzmocnić się przed nadchodzącym sezonem. Według Daily Mail nowego konkurenta może mieć Łukasz Fabiański. Do Londynu może bowiem trafić Alphonse Areola.

Są duże szanse na to, że West Ham będzie miał nowego bramkarza

Konkurentem Łukasza Fabiańskiego według Daily Mail ma zostać Alphonse Areola

Francuz z powodzeniem reprezentował w ostatnim sezonie Fulham

West Ham może sprowadzić Fabiańskiemu rywala

Fani West Hamu mają mnóstwo dobrych wspomnień z zakończonego już sezonu 2020/2021. Młoty prezentowały się bowiem nadspodziewanie dobrze. Dzięki dobrej i regularnej formie zakończyły zmagania w Premier League na szóstej lokacie, chociaż niemal do końca walczyły o kwalifikację do Ligi Mistrzów. Finalnie zdobyły 65 punktów. W pokonanym polu zostawiły Tottenham, Arsenal, czy Everton.

W nadchodzącej kampanii West Ham zaprezentuje się w Lidze Europy. To duże wyróżnienie, ale także spore wyzwanie. Wiąże się ono bowiem z większą częstotliwością rozgrywania meczów, co z kolei naraża graczy na kontuzje. Fakt ten dostrzega także trener Młotów. David Moyes chce bowiem by do jego zespołu trafił nowy bramkarz. Kandydat jest już rzekomo wybrany.

Zdaniem Daily Mail prawdopodobne jest iż do Londynu trafi Alphonse Areola. Francuz to mistrz świata z 2018 roku. W minionej kampanii reprezentował Fulham, które spadło z Premier League. 28-latek pozostawił po sobie jednak dobre wrażenie. Rozegrał 38 spotkań. Zachował w nich dziewięć czystych kont.

Czy transfer Areoli oznacza, że Fabiański trafi na ławkę rezerwowych? Niekoniecznie, a przynajmniej nie od razu. Polak ma za sobą dobry sezon. Wielokrotnie ratował swoich kolegów z opresji. W Premier League opuścił tylko trzy spotkania. Dziesięć razy nie dał się pokonać rywalowi.

