Real i Liverpool planują transfer tego samego piłkarza

Real Madryt marzył o pozyskaniu Alphonso Daviesa, lecz ten ostatecznie zdecydował się przedłużyć umowę z Bayernem Monachium. Poszukuje więc odpowiedniego kandydata do zastąpienia przeciętnego Ferlanda Mendy’ego. Kolejne nazwiska są łączone z przenosinami na Santiago Bernabeu, a najświeższą opcją stał się Milos Kerkez. Lewy obrońca Bournemouth spisuje się znakomicie i ściąga na siebie zainteresowanie europejskich gigantów. Od dawna na radarach mają go takie kluby, jak Manchester United czy Liverpool.

To właśnie The Reds są zdeterminowani, aby sprowadzić Kerkeza w trakcie letniego okienka. Sam piłkarz przychylnie wypowiedział się niedawno na temat potencjalnej przeprowadzki na Anfield. Chce postawić kolejny krok w swojej karierze i dołączyć do mocniejszej ekipy.

Liverpool przystąpi więc do rywalizacji z Realem Madryt. Portal 90min donosi, że hiszpański gigant jest gotowy złożyć oficjalną ofertę za reprezentanta Węgier. Będzie to kwota w postaci 15 milionów euro plus Fran Garcia, również wyceniany przez portal “Transfermarkt” na 15 milionów euro. Nie wydaje się, aby była to kwota, która faktycznie zainteresuje Bournemouth. Angielski klub ma wyceniać swojego gwiazdora nawet na 50 milionów euro.

21-latek uzbierał w tym sezonie dwie bramki i cztery asysty w 30 meczach. Stale się rozwija, a do Bournemouth trafił w 2023 roku za 18 milionów euro.