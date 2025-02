Liverpool celuje w ten transfer. Zawodnik puszcza oczko do giganta

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Milos Kerkez i Mohamed Salah

Kerkez otwarty na głośny transfer

Liverpool w tym sezonie walczy o najwyższe cele. Lideruje w tabeli Premier League z komfortową przewagą nad drugim Arsenalem, a w dodatku jest jednym z głównych faworytów do zdobycia Ligi Mistrzów. Potencjalny sukces nie zmienia planów włodarzy klubu – latem może na Anfield dojść do większych zmian kadrowych. Niepewni przyszłości są Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, Darwin Nunez czy Virgil van Dijk. Wśród celów transferowych The Reds wymienia się natomiast chociażby wzmocnienie lewej strony defensywy.

Przez lata niekwestionowanym numerem jeden na tej pozycji był Andy Robertson. Choć Szkot dalej jest pierwszym wyborem Arne Slota, jego forma wyraźnie dołuje. Liverpool chce oszczędzić czas i pozyskać jego docelowego następcę odpowiednio wcześniej. Za głównego kandydata uchodzi Milos Kerkez, obserwowany od wielu miesięcy.

21-latek uchodzi za wielki talent i potencjalnie jednego z najlepszych bocznych defensorów świata. Do Premier League trafił w 2023 roku za kwotę niespełna 18 milionów euro. W Bournemouth udowadnia, że ma bardzo duże umiejętności i stać go na grę w mocniejszej ekipie. Oprócz Liverpoolu, interesuje się nim chociażby Manchester United.

Media łączą Kerkeza z Liverpoolem od dawna. Sam zawodnik reaguje na informacje o możliwych przenosinach na Anfield. Nie ukrywa, że chciałby tego transferu.

– Nie byłoby to na pewno złe rozwiązanie. Ale jest jeszcze za wcześnie, by o tym mówić. Mamy duże cele w Bournemouth, wciąż wiele spotkań do rozegrania. To najważniejsze – wyjaśnił Kerkez.