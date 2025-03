Liverpool chce wahadłowego ligowego rywala. 40 mln funtów na stole

Milos Kerkez jest jednym z głównych celów Liverpoolu na letnie okienko transferowe. Angielski klub szykuje ofertę w wysokości 40 milionów funtów za wahadłowego Bournemouth - informuje w czwartkowy poranek brytyjska gazeta The Telegraph.

Źródło: The Telegraph

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Milos Kerkez trafi do Liverpoolu? Oferta w drodze

Liverpool podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie chciał sprowadzić nowego lewego obrońcę. Jeśli wierzyć najnowszym informacjom mediów, to celem numer jeden angielskiego klubu będzie Milos Kerkez. W ostatnich miesiącach boczny defensor Bournemouth poczynił ogromne postępy, co jak widać, nie umknęło uwadze włodarzy z Anfield Road. Według doniesień brytyjskiego dziennika “The Telegraph” Liverpool przygotowuje już ofertę za 21-letniego zawodnika z Węgier.

Zdaniem wspomnianej gazety gigant Premier League jest gotowy zapłacić za lewego obrońcę około 40 milionów funtów, a taka kwota powinna przekonać władze Wisienek. 21-krotny reprezentant Węgier podobno planuje wykonać krok naprzód w swojej karierze, przy czym przeprowadzka do drużyny z Merseyside na pewno byłaby dla niego awansem sportowym. Wahadłowy sprawdził się na angielskich boiskach, co może zaowocować przenosinami do zespołu prowadzonego przez Arne Slota.

Milos Kerkez z powodzeniem występuje w barwach Bournemouth od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na Dean Court za niespełna 18 milionów euro z AZ Alkmaar. 21-letni defensor w koszulce ekipy Wisienek rozegrał łącznie 63 spotkania, zdobył 2 bramki i zanotował 5 asyst. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia perspektywicznego piłkarza na 28 milionów euro.