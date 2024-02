Milinkovic-Savić szuka ucieczki z Al-Hilal. W grze czterech gigantów

IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Sergej Milinković-Savić

Sergej Milinković-Savić szuka powrotu do Europy

Piłkarz nie jest zadowolony z pobytu w Al-Hilal

Interesują się nim Man Utd, PSG, Juventus i Milan

Man Utd, PSG, Juventus i Milan monitorują sytuację Milikovicia-Savicia

Sergej Milinković-Savić może wkrótce wrócić do europejskiej piłki. Serb latem 2023 roku przeniósł się z Lazio do saudyjskiego Al-Hilal, ale według najnowszych wieści nie jest zadowolony z pobytu w klubie Saudi Pro League.

Serwis Fichajes.net informuje, że po pomocnika już ustawiła się kolejka chętnych. Milinković-Savić wzbudził wielkie zainteresowanie takich klubów jak: Manchester United, Paris Saint-Germain, Juventus i Milan.

Wydaje się, że najpoważniejszym kandydatem do wykupienia Serba jest Juventus. Wiele mówi się o odejściu Adriena Rabiota, a to stworzyłoby miejsca na przyjście Milinkovicia-Savicia. Ponadto pomocnik grał już w Serie A i z pewnością byłoby to dla niego wygodniejszą opcją, aby wrócić do ligi, którą zna.

