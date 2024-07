Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Besiktas ustawia się w kolejce po Milika

Arkadiusz Milik po dwóch latach spędzonych w Juventusie może opuścić szeregi zespołu. Od kilku miesięcy media nieustannie łączą reprezentanta Polski z przeprowadzką do nowej drużyny. Niedawno głośno było o zainteresowaniu ze strony Parmy. Tym razem najnowsze informacje wskazują na to, że w kolejce po napastnika ustawił się jeden z najbardziej zasłużonych klubów w Turcji.

Jak przekazał dziennikarz Kartal Yigit reprezentant Polski przykuł uwagę Besiktasu. Kierownictwo klubu ze Stambułu po konsultacjach z Giovannim van Bronckhorstem umieściło 30-latka na liście życzeń. Holenderski szkoleniowiec po przyjściu do drużyny szuka nowej dziewiątki, a Arkadiusz Milik ma być idealnym kandydatem. W ostatnich dniach doszło do kontaktu pomiędzy przedstawicielami tureckiego zespołu a otoczeniem polskiego piłkarza.

Besiktas stoi przed bardzo trudnym zadaniem, bowiem Milik otwarcie zapowiedział chęć pozostania w Juventusie w następnym sezonie. Co więcej, turecki dziennikarz zaznaczył, że Stara Dama nie chce sprzedać zawodnika.

Milik do Juventusu trafił latem 2022 roku na zasadzie wypożyczenia z Olympique Marsylii. Po roku włoski klub wykupił go za kwotę 7,3 milionów euro. Łącznie napastnik reprezentacji Polski w barwach Zebr rozegrał 75 spotkań, w których zdobył 17 goli i zanotował 2 asysty. Kontrakt pochodzącego z Tychów piłkarza obowiązuje jeszcze do czerwca 2026 roku.