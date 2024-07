Liverpool rzuca wyzwanie Man United. Stoczą bój o utalentowanego piłkarza

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool ubiegnie Man United w walce o Manuela Ugarte?

Liverpool w trakcie letniego okna transferowego będzie szukał okazji do wzmocnień zespołu. Nowy szkoleniowiec klubu Arne Slot przed startem sezonu chciałby sprowadzić na Anfield Road defensywnego pomocnika. The Reds wciąż nie znaleźli odpowiedniego następcy Fabinho. Choć przed rokiem do Anglii trafił Wataru Endo, to Japończyk nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań.

Dlatego władze Liverpoolu bacznie przyglądają się innym kandydatom. Z informacji portalu TeamTalk wynika, że na radar trafił Manuel Ugarte z Paris Saint-Germain. Urugwajski pomocnik znajduje się na wylocie z klubu, lecz na brak ofert nie może narzekać. Pomocnikiem w ostatnim czasie bardzo mocno zainteresował się Manchester United, który poszukuje następcy Casemiro.

Arne Slot i Liverpool mają jednak konkretną przewagę nad Czerwonymi Diabłami. Zespół holenderskiego szkoleniowca w przyszłym sezonie zagra w Lidze Mistrzów, co może skusić Manuela Ugarte do wyboru The Reds zamiast Manchesteru United.

Problemem w przeprowadzeniu definitywnego transferu z pewnością będzia suma odstępnego. 23-latek ma ważny kontrakt jeszcze przez 4 lata, a PSG z pewnością będzie oczekiwać dużych pieniędzy. Jednak przy odpowiedniej kwocie szefostwo francuskiego zespołu powinno dać zielone światło na przeprowadzkę do Premier League.

Ugarte w ubiegłym sezonie wystąpił w 37 meczach, w których zanotował 3 asysty. Wartość rynkowa zawodnika wynosi 45 milionów euro.