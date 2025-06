Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik nie poleci z Juventusem na KMŚ

Arkadiusz Milik od ponad roku ani razu nie pojawił się na boisku. Niefortunna kontuzja podczas meczu towarzyskiego reprezentacji Polski przed EURO 2024 wykluczyła go na wiele miesięcy. Mimo to napastnik przedłużył kontrakt z Juventusem do 2027 roku. Stara Dama zrobiła to, aby rozłożyć wynagrodzenie piłkarza na następne dwa lata. Nie zmienia to jednak sytuacji piłkarza odnośnie hierarchii w klubie.

Milik nie jest uwzględniany w planach Igora Tudora. Co więcej, turyńczycy ponownie pominęli Polaka. Tym razem zdecydowali, że na Klubowe Mistrzostwa Świata polecą bez niego. Dziennik Tuttosport zdradza, jaka przyszłość czeka napastnika.

Według włoskiego źródła Milik rozważy wszystkie oferty, które się pojawią. Jest nawet gotów pójść na wypożyczenie, ale musi mieć zagwarantowane, że będzie regularnie grał. Ponadto reprezentant Polski preferuje zmianę klubu wewnątrz Serie A.

Milik trafił do Juventusu z Marsylii najpierw na zasadzie wypożyczenia, a następnie został definitywnie wykupiony za ok. 7 milionów euro. Łącznie w barwach Starej Damy uzbierał 17 goli w 75 meczach we wszystkich rozgrywkach.