Milik marzy o wielkim transferze. Juventus podał cenę za Polaka

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik szykuje się do odejścia

Polak marzy o grze w topowej lidze

Juventus wycenił napastnika

Arkadiusz Milik chce zagrać w Premier League. Juventus wycenił Polaka

Arkadiusz Milik po sezonie 2023/2024 najpewniej opuści Juventus. Polski napastnik nie pełni znaczącej roli w drużynie Starej Damy i przez nieregularną grę może nie pojechać na Euro 2024. Ta sytuacja wyraźnie zmartwiła Polaka, bo niedawno zdecydował się na zmianę agencji menedżerskiej. Teraz jego przedstawicielami są osoby z CAA Stellar.

Zmiana agencji to pierwszy krok w kierunku transferu. Teraz więcej informacji przekazują włoskie media. Jak przekonuje La Gazzetta dello Sport, marzeniem Arkadiusza Milika są przenosiny do Premier League. Dla napastnika z pewnością byłby to kolejny znaczący krok w karierze.

Z kolei Calciomercato informuje, że Juventus już wycenił Milika. Cena raczej nie jest zaporowa i jasno sugeruje chęć rozstania z piłkarzem. Według raportu Bianconeri żądają za Polaka kwoty w granicach 4,2 miliona euro. Jeśli pojawi się chętny z Anglii, to na pewno nie będzie miał kłopotów z zapłatą takiej ceny.

Czytaj dalej: Chiesa przed głośnym transferem. Juventus przyjmie ofertę